GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,734 TL
EURO
51,429 TL
STERLİN
59,425 TL
GRAM
6.753 TL
ÇEYREK
12.621 TL
YARIM
24.839 TL
CUMHURİYET
47.724 TL
GÜNCEL Haberleri

Bayram dönüşü motosikleti ile kaza yapan Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Ramazan Bayramı iznini geçirmek üzere Bartın’a gelen ve bayram dönüşü motosikleti ile trafik kazası geçiren 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Umut Can Heptaş, memleketi Bartın’da göz yaşı ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısında görev yapan Jandarma Uzm. Çvş. Umut Can Heptaş, Ramazan bayramını ailesiyle geçirmek için Bartın'a geldi. Kumluca beldesinde yaşayan ailesi ile bayramlaşan Heptaş daha sonra yeniden görevine dönmek üzere yola çıktı. Erzurum'a otobüsle ulaşan Heptaş, buradan motosikletiyle görev yaptığı Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine doğru Hareket etti. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde otomobile çarpan Umut Can Heptaş, ağır bir şekilde yaralanmış, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.Heptaş'ın cenazesini memleketi Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesine getirilerek, bu kez ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutta baba ocağına getirilerek helallik alındı.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duaların ardından Kumluca Merkez Camiinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan'ın ailesine ve yakınlarına taziyede bulunurken, Kumluca merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ise Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Serhat Sır, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya ile birlikte protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yakınları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının sonrasında Uzm. Çvş. Umut Can Heptaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askeri manga tarafından omuzlara alınarak taşındı. Heptaş'uın cenazesi göz yaşı ve dualar eşliğinde aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
