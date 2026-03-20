Bayram tatili acıya döndü! 3 aracın karıştığı kazada ölen baba ve 2 oğlu toprağa verildi

Bayram tatili acıya döndü! 3 aracın karıştığı kazada ölen baba ve 2 oğlu toprağa verildi
Nevşehir’in Acıgöl ilçesi yakınlarında sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden Mehmet Gültekin Cingitaş (36) ile oğulları Aras (9) ve Kayra Cingitaş (15), gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Nevşehir-Aksaray kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Yasin Çiğdem yönetimindemki 50 LF 858 plakalı otomobil ile Mehmet Gültekin Cingitaş idaresindeki 50 ADN 655 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada Aksaray yönünden gelen Hasan Sarıyıldız idaresindeki 07 BMR 304 plakalı minibüs de kaza yapan araçlara çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk kontrollerde sürücü Mehmet Gültekin Cingitaş ile otomobildeki oğlu Aras Cingitaş'ın hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirlendi. Araçta sıkışan sürücüsü Yasin Çiğdem ise itfaiyeciler tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Baba ve oğulun cansız bedenleri hastanenin morguna götürüldü. Sürücünün diğer oğlu Kayra Cingitaş da yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BAYRAM TATİLİNE GELMİŞLER

Baba ve 2 çocuğunun öldüğü Cingitaş ailesinin, bayram tatili için Ankara'dan Nevşehir'e geldikleri öğrenildi. Mehmet Gültekin Cingitaş ile oğulları Aras ve Kayra'nın cansız bedenleri, yakınları tarafından hastanenin morgundan alınıp Göreme Merkez Camisi'ne getirildi.

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün'ün yanı sıra Cingitaş ailesinin yakınları ve çok sayıda kişi cenazeye katıldı. Kılınan namazın ardından Mehmet Gültekin Cingitaş ile çocukları Aras ve Kayra, gözyaşlarıyla ilçe mezarlığında toprağa verildi.Öte yandan, diğer yaralıların tedavilerine devam edildiği de belirtilen kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA

