Bayramda aile faciası! Yeğenini bıçaklayarak öldürdü: Kardeşi ve damadını ağır yaraladı
Bursa’nın Harmancık ilçesinde Ahmet A. (60) yeğeni Ayşe Eken’i (45) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Aynı evde bulunan ve araya girmeye çalışan kardeşi C.E. (75) ile kendi damadı Engin G.ü (40) de bıçakla ağır yaralayan Ahmet A.polis tarafından gözaltına alındı.
Bursa'nın Harmancık ilçesinde bayramda aile faciası...
Harmancık ilçesi Akpınar Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde, Ayşe Eken (45) ve annesi C. E. ile evlerine gelen dayısı Ahmet A. arasında tartışma çıktı.
Dayı yeğen arasında daha öncesinde de tartışmaların olduğu öğrenildi. Tartışmanın büyümesi üzerine de Ahmet A., aralarında alacak meselesi bulunan yeğeni Ayşe Eken'i boğazından bıçakladı.
YEĞENİ HAYATINI KAYBETTİ: 2 KİŞİ AĞIR YARALI
Ahmet A., kavgayı ayırmaya çalışan kardeşi C. E. ile olay sırasında evde bulunan kendi damadı E. G.'yi de bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, Ayşe Eken'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan C. E. ile E. G. ise ilk müdahalelerinin ardından Harmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖZALTINA ALIDI
Olayın ardından kaçmayan şüpheli Ahmet A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ayşe Eken'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
