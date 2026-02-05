GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Belediye başkanı ve korumasını öldürmüştü: Sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis

Güncelleme Tarihi:

Belediye başkanı ve korumasını öldürmüştü: Sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen (51) ile koruması Mikayil Çelikkol’u (40) öldüren, 2 kişiyi de yaralayan Erdem Çelebi Şen (37), biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Hilmi Şen, 2024 Temmuz ayında partisinden istifa etti. Bağımsız olarak görevini sürdüren Hilmi Şen, 4 Kasım 2024 tarihinde ilçe merkezinde makam aracıyla şantiye sahasına giderken kuzeni Erdem Çelebi Şen'in silahlı saldırısına uğradı. Belediye Başkanı Şen ile koruması Mikayil Çelikkol hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Koray Kaya (45) ve Ömer Şengül (42) yaralandı.

Olayın ardından yakalanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

'YAPTIKLARIMDAN DOLAYI PİŞMANIM'

Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Erdem Çelebi Şen, taraf avukatları, maktul Belediye Başkanı Şen ve koruması Mikayil Çelikkol'un yakınları katıldı. Son sözü sorulan tutuklu sanık Erdem Şen, "Yaptıklarımdan dolayı pişmanım. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum" dedi.

Taraf avukatlarının savunmalarını da alan mahkeme heyeti sanığa, Başkan Hilmi Şen'e karşı yönelik 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Çelikol'a yönelik 'kasten öldürme' suçundan ise müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti sanığı ayrıca, olay sırasında araçta yaralanan Ömer Şengül ve makam şoförü Koray Kaya ile saldırı sırasında Başkan Şen'in yanında bulunan belediye çalışanı Kubilay Şen ile Ümüt Kaplan'ı da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay sırasında panikleyip düşerek yaralanan Özgür Akyel yönünden ise sanığın beraatine hükmedildi. Ayrıca sanık, '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan da 1 yıl hapis ve 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA

