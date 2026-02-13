GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,69
EURO
51,77
STERLİN
59,55
GRAM
7.272,18
ÇEYREK
12.049,77
YARIM ALTIN
23.987,70
CUMHURİYET ALTINI
47.534,19
GÜNCEL Haberleri

“Benim size borcum ne’’ sorusuna “sen bize dua et yeter’’ yanıtını alınca itfaiyeciyi alnından öptü

“Benim size borcum ne’’ sorusuna “sen bize dua et yeter’’ yanıtını alınca itfaiyeciyi alnından öptü
Hatay’da evinde kilitli kalan 80 yaşındaki Rafide Akgilli’yi itfaiye ekipleri kurtardı. ’Benim size borcum ne’ diyerek itfaiye ekiplerine soru soran Akgilli, ’sen bize dua et yeter’ yanıtı karşısında itfaiye personelini alnından öptü.

Kırıkhan ilçesi Gündüz Mahallesi'nde evinde kilitli kalan 80 yaşındaki Rafide Akgilli'yi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Evde mahsur kalan yaşlı kadının durumu üzerine eve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, titiz çalışmayla kapıyı kontrollü şekilde açarak kadına ulaştılar. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Akgilli ve itfaiye ekipleri arasında geçen sohbet ise yürekleri ısıttı.

Kendini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ederek 'benim size borcum ne' diyerek soran Akgilli, itfaiye personelinden 'sen bize dua et yeter' yanıtını aldı. Aldığı cevap karşısında mutlu olan Akgilli, itfaiye personelini alnından öptü.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER