“Benim size borcum ne’’ sorusuna “sen bize dua et yeter’’ yanıtını alınca itfaiyeciyi alnından öptü

Kırıkhan ilçesi Gündüz Mahallesi'nde evinde kilitli kalan 80 yaşındaki Rafide Akgilli'yi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Evde mahsur kalan yaşlı kadının durumu üzerine eve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, titiz çalışmayla kapıyı kontrollü şekilde açarak kadına ulaştılar. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Akgilli ve itfaiye ekipleri arasında geçen sohbet ise yürekleri ısıttı.
Kendini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ederek 'benim size borcum ne' diyerek soran Akgilli, itfaiye personelinden 'sen bize dua et yeter' yanıtını aldı. Aldığı cevap karşısında mutlu olan Akgilli, itfaiye personelini alnından öptü.
Kaynak: İHA