Bilecik’te yarın okullar tatil mi? Bilecik’te 19 Şubat (Yarın) okullarda kar tatili var mı, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Bilecik’te etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz netleşmedi. Valilikten yapılacak açıklama ile durumun belli olması bekleniyor.

Bilecik'te Okullar Tatil Edilecek mi? Valilikten Açıklama Bekleniyor

Bilecik'te devam eden kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hava koşullarına göre Valilik tarafından duyuru yapılması bekleniyor.

Bilecik'te 19 Şubat'ta Okullarda Kar Tatili Olacak mı?

Şu an için Bilecik'te okulların tatil edilmesine dair bir açıklama yapılmadı. Valilik, hava durumunu değerlendirdikten sonra resmi bir açıklama yapacak.

Bilecik'te Yarın Ders İşlenecek mi?

Eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor. Valilik açıklamasıyla durum netleşecek.

Valilik Açıklama Yaptı mı?

Bilecik Valiliği'nden şu an için okulların tatil edilip edilmediğine dair bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarına göre duyuru yapılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi