Bir ilkten diğerine: İlk başörtülü vali, ilk başörtülü bakan yardımcısı

Afyonkarahisar Valiliği görevini başarıyla sürdüren Kübra Güran Yiğitbaşı, İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanarak bir ilke daha imza attı. Daha önce Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak tarihe geçen Yiğitbaşı, şimdi de bu makamda görev alan ilk başörtülü isim oldu.

Atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLIKLARINDA YENİ DÖNEM

Yayımlanan karar kapsamında Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız atandı.

İçişleri Bakanlığı'nda ise Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alındı. Yerlerine Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir getirildi.

AFYONKARAHİSAR'DAN ANKARA'YA

Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Valisi olarak göreve başladığında Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olmuş ve bu yönüyle kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Özellikle 28 Şubat sürecinin hafızalardaki yerini koruduğu bir dönemde, Afyonkarahisar'daki resmi karşılamada askeri protokolün kendisini selamlaması dikkat çekmişti.

Başarılı bir valilik döneminin ardından Ankara'da yeni görevine başlayan Yiğitbaşı, böylece kariyerinde bir ilki daha gerçekleştirmiş oldu.

CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR VE ÇALIŞMA MESAJI

Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, atama kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak hizmet etme sorumluluğunu tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güvenleri için şükranlarımı arz ederim” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi liderliğinde ülke ve millet için gayretle çalışacaklarını belirten Yiğitbaşı, birlikte görev yapacağı Ali Çelik, Mehmet Cangir ve Bülent Turan'a da başarı dileklerini iletti.

Mesajını manevi bir temenniyle tamamlayan Yiğitbaşı, görevini layıkıyla yerine getirme niyetini vurgulayarak Ankara'daki yeni mesaisine başladı.

