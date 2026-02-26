GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Bir romandan uyarlanan, Emilia Clarke ve Sam Claflin’in başrolleri paylaştığı 2016 yapımı film hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Jojo Moyes'in aynı adlı çok satan romanından sinemaya aktarılan bu yapım, yaşamın anlamını ve fedakarlığı sorgulayan duygusal hikayesiyle dünya çapında büyük ses getirmiştir.

Bir romandan uyarlanan, Emilia Clarke ve Sam Claflin'in başrolleri paylaştığı 2016 yapımı film hangisidir?

Genç ve neşeli bir kadın olan Lou ile felç geçirdikten sonra hayata küsen varlıklı bir adam olan Will arasındaki dokunaklı aşkı konu alır. Emilia Clarke (Lou) ve Sam Claflin (Will) sergiledikleri performanslarla izleyicileri gözyaşlarına boğan bu modern romantik klasiğin başrollerini paylaşmışlardır.

Cevap: Senden Önce Ben (Me Before You)

