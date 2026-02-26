Bir romandan uyarlanan, Emilia Clarke ve Sam Claflin’in başrolleri paylaştığı 2016 yapımı film hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Jojo Moyes'in aynı adlı çok satan romanından sinemaya aktarılan bu yapım, yaşamın anlamını ve fedakarlığı sorgulayan duygusal hikayesiyle dünya çapında büyük ses getirmiştir.
Bir romandan uyarlanan, Emilia Clarke ve Sam Claflin'in başrolleri paylaştığı 2016 yapımı film hangisidir?
Genç ve neşeli bir kadın olan Lou ile felç geçirdikten sonra hayata küsen varlıklı bir adam olan Will arasındaki dokunaklı aşkı konu alır. Emilia Clarke (Lou) ve Sam Claflin (Will) sergiledikleri performanslarla izleyicileri gözyaşlarına boğan bu modern romantik klasiğin başrollerini paylaşmışlardır.
Cevap: Senden Önce Ben (Me Before You)
