Bolu Belediyesi’ne “irtikap’’ soruşturması sürüyor: 2 yeni gözaltı

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı.

Bolu Belediyesi'ne operasyon... 

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk operasyonları kapsamında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı.

Tanju Özcan'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün Bolu'ya yeni bir operasyon daha yapıldı. 

YENİ GÖZALTILAR

Bolu Belediyesi'ne gece saatlerinde düzenlenen operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz'un da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı. 

Soruşturmanın, belediyeye bağlı BOLSEV Vakfı bünyesinde toplanan kurban bağışlarına ilişkin iddialar üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.

MİLYONLAR TOPLANDI, BURS OLARAK SADECE YÜZDE 10 DAĞITILDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (BOLSEV) ile bağlı şirketin mali kayıtlarını ortaya çıkardı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre; 2024–2025 yılları arasında reklam, bağış ve kira gelirleri yoluyla toplam 116 milyon 836 bin 918 TL toplandığı, ancak öğrencilere ödenen burs miktarının yalnızca 11 milyon 926 bin TL olduğu tespit edildi.

Banka kayıtlarına göre, 31 Aralık 2025 itibarıyla vakıf hesaplarında 1 milyon 890 bin 572 TL, şirket hesaplarında 8 milyon 976 bin 75 TL bulunuyordu. Aradaki 100 milyon TL'den fazla tutarın, gerçek olmayan faturalar ve çeşitli gider kalemleri gösterilerek şirketten çıkarıldığı şüphesi bulunuyor.

BOLU BELEDİYESİ CHP ARPALIĞI OLMUŞ

Tutuklanarak hapishaneye gönderilen Özcan'ın, şehirdeki ticari kuruluşları baskı altına almasının yanında belediyeyi adeta ailesinin ve çalışma arkadaşlarının akrabalarının arpalığına çevirdiği ortaya çıktı.

Tanju Özcan'ın, yakın-uzak fark etmeksizin kan bağı olan, hısım-akraba kim varsa belediye bünyesinde işe aldığı belirlendi.

Kaynak: DHA

