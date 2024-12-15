Borç- alacak nedeniyle tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdü! Annesini poşetle boğdu
Sivas’ta Hüseyin Kurt, borç- alacak nedeniyle tartıştığı annesi Şehriban Kurt’u (67) poşetle boğdu, kardeşi Hasan Kurt’u (46) ise tabancayla vurarak öldürdü. Olayı dün gerçekleştiren Hüseyin Kurt, yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Dünden bu yana Şehriban ve oğlu Hasan Kurt'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Saat 20.30 sıralarında olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açan olmayınca evin penceresinden daireye girdiğinde anne- oğulun cansız bedeniyle karşılaştı.
Yapılan ilk incelemede Şehriban Kurt'un evin mutfağında başına geçirilen poşetle boğulduğu, eczacı kalfası oğlu Hasan Kurt'un ise tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından anne- oğulun cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, Şehriban Kurt'un oğlu Hüseyin Kurt'u gözaltına aldı. Hüseyin Kurt'un alınan ilk ifadesinde olayı dün gerçekleştirdiği, nedeninin ise aralarında çıkan borç- alacak tartışması olduğunu söylediği öğrenildi.
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