GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Buğday tarlaları zirai insansız hava araçlarıyla gübreleniyor

Buğday tarlaları zirai insansız hava araçlarıyla gübreleniyor
Muş’ta 42 bin dekarlık buğday tarlalarında zirai insansız hava araçlarıyla gübreleme çalışması başlatıldı.

Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi bünyesindeki tarlalarda, boy atma aşamasındaki bitkilerin ezilmemesi ve tasarruf sağlanması amacıyla zirai insansız hava araçları kullanılıyor.

İşletmenin 42 bin dekar alanda ektiği buğday, 12 zirai insansız hava aracı ile gübreleniyor.  İşletmede görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf Yavuz, buğday tarlalarında dronla yapılan gübrelemenin maliyetleri düşürdüğünü ve ürün kaybını sıfıra indirdiğini söyledi.

Traktörle yapılan gübrelemede tekerlek izlerinin verimi olumsuz etkilediğini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Dron, arazinin uygun olmadığı yerlerde de gübreleme yapma imkanı sağlıyor. 42 bin dekar buğday ekili alanda gübreleme çalışmalarına başladık. Bu yıl yoğun yağışlar nedeniyle traktörlerin girmekte zorlandığı alanlarda, havadan gübreleme çalışması başlattık.

12 zirai insansız hava aracı kiraladık. Her drona bir seferde 45 kilogram gübre yüklüyoruz. Teknolojiyle birlikte önemli avantajlar sağlanıyor. Ayrıca traktörün neden olduğu buğday ezilmeleri yaşanmıyor. Bu da zaman açısından ve zorlu iklim şartlarında uygulama kolaylığı sağlıyor. Bu teknolojiyle ürün zayiatı en aza indiriliyor ve daha bol, kaliteli ürün elde ediliyor."

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER