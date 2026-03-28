Burnundan zincir parçası çıkarılan çocuk sağlığına kavuştu

Rize’de 5 yaşındaki çocuk, burnundaki metal zincir parçası çıkarılarak sağlığına kavuştu.

Çocuğun babası Gökhan Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, burnundan siyah akıntı gelen kızını 25 Mart'ta Rize Devlet Hastanesi'ne götürdüğünü söyledi.

Kulak Burun Boğaz Polikliniği'ndeki muayenenin ardından daha önce çekilen röntgen incelendiğinde 5 yaşındaki kızının burnunda metal bir cisim olduğu bilgisinin kendilerine verildiğini belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Doktor, röntgene bakarak 'Burnunda bir metal parçası var. Bu nasıl gözden kaçabilir?' dedi. Biz de şok olduk. Ertesi gün ameliyat günü verdiler bize. Kızım ameliyata girdi ve burnundan tırnak makası zinciri olduğunu değerlendirdiğimiz zincir çıkarıldı. Ameliyatımız başarılı geçti. Devletimizden ve doktorlardan Allah razı olsun."

Tekin, kızını 5 Mart'ta aynı şikayetle kentteki özel bir hastaneye götürdüğünü ve enfeksiyon teşhisi konulduğunu da iddia ederek, "Bir ihmal var ortada, hakkımı hukuki boyutta arayacağım." dedi.

