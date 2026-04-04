Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevinden uzaklaştırıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ’Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme ve Rüşvet Almak’ suçlarından tutuklanması üzerine, İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Nisan 2026 tarih ve 2026/294 sorgu kararıyla 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve rüşvet almak' suçlarından tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

