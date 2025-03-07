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BUSKİ’ye 2 milyon lira “çevre’’ cezası

BUSKİ’ye 2 milyon lira “çevre’’ cezası
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mudanya ve Orhangazi’de bulunan atık su tesislerindeki ihlalleri nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (BUSKİ) 2 milyon 6 bin 31 lira ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, BUSKİ'nin Mudanya Atık Su Arıtma Tesisi'nde denetim gerçekleştirildi.

Denetimde analiz edilen atık su numunelerinin çevre mevzuatında belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi.

Aynı ihlal 2022'de de yapıldığı için 2 katı yaptırım uygulanarak BUSKİ Genel Müdürlüğüne 1 milyon 337 bin 354 lira idari ceza uygulandı.

BUSKİ'nin Orhangazi Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki denetimde ise atık suyun, sınır değerlerin üzerinde olduğu belirlendi.

BUSKİ'ye Çevre Kanunu uyarınca 668 bin 677 lira daha idari ceza verildi.

Çimento fabrikasının ihlali online takiple tespit edildi

Öte yandan, Bursa'da faaliyet gösteren bir çimento fabrikası, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile Bakanlık Sürekli İzleme Merkezinden (SİM) anlık takibe alındı.

Yapılan incelemede, fabrikanın emisyon değerlerinin çevre mevzuatında verilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi.

Aynı ihlali 2023'te de yapan fabrikaya Çevre Kanunu uyarınca 2 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 337 bin 354 lira ceza kesildi.

Bölgede bulunan bir mezbahada yapılan denetimde ise arıtma tesisi çıkışından alınan atık su numunelerinin analizi sonucu sınır değerlerin üzerinde deşarj yapıldığı belirlendi. Bu ihlalinden dolayı mezbahaya 668 bin 677 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA

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