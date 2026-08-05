Can pazarı yaşandı: Beton mikseri ile çarpışan SUV’da anne ve kızları ağır yaralandı
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Erzincan’da beton mikseri ile yabancı plakalı SUV tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Necip Fazıl 10. Caddesi ile Şehit Polis Orhan Dilekçi Sokak'ın kesişiminde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, T.G. yönetimindeki 24 EL 613 plakalı Çakır Beton'a ait beton mikseri ile Yurdanur S. (40) idaresindeki B EG 2429 yabancı plakalı SUV tipi araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle SUV sürücüsü Yurdanur S. ile araçta bulunan kızları Özge S. (16) ve Eslem S. (8) yaralandı.
Araç içerisinde sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
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