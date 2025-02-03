Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde: 1381 engelli öğretmen atanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Engelli öğretmenlerimizin istihdamı konusunda tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bir müjde vermek istiyorum. 2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın bir zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek“ açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Türkiye'nin en büyük planetaryumu

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başarılar getirmesini diliyorum. Şenay Aybüke Yalçın kızımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Üzerimizde emekleri olan bütün öğretmenlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Eğitim alacak gençlerimizin büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için külliyede toplam 345 derslik, 88 lavoratuvar, 11 iş sağlığı ve güvenliği odası ile 11 revir bulunuyor. 1000 kişi kapasiteli, 500 kişilik kütüphane eğitim külliyemizde öğrencilerimizin hizmetine sunuluyor. Böylelikle eğitimden bilime eğitim öğrenim üssümüzü İstanbul'a kazandırmış oluyoruz. Külliyemizdeki bilim-sanat merkezi bünyesinde 350 metrekare oturum alanına ve uzay gözlem kulesine sahip Türkiye'nin en büyük planetaryumunu bugün hizmete açıyoruz. Böyle bir kampüsün açılışını yapmak benim için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı. Her eser sahibini anlatır. "4 milyar ders kitabını ücretsiz dağıttık"

Evlatlarımızın çağın ötesinde eğitim alması ülkemizin istikbali ve istiklali açısından vazgeçilmezdir. 22 yılı aşan iktidarlarımız boyunca eğitim ve öğretimin titizlikle durduğumuz alanların en başında gelmiştir. 2002 yılında 7,5 milyar TL olan bütçe bugün 2 trilyon 186 milyar lirayı geçti. 80 yılda yapılan dersliklerden çok daha fazlasını son 20 yılda inşa ettik. Mevcut öğretmenlerimizin yüzde 80'inini biz göreve başlattık. 60-70 kişinin ders işlediği sınıflar tarih oldu. Derslik başına öğrenci sayısını ilköğretimde 23'e, ortaöğretimde ise 22'ye indirdik. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilkokulda 18, ortaokulda 14'e, ortaöğretimde ise 12'ye düşürdük. Ders kitabı vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından biriydi. Son 22 yılda yaklaşık 4 milyar ders kitabını ücretsiz dağıtarak bu yükü de ailelerimizin sırtından aldık.

"Hükümet olarak şiddetle mücadele konusunda çok hassas ve tavizsiz bir politika izliyoruz"

Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür. Hükümet olarak şiddetle mücadele konusunda çok hassas ve tavizsiz bir politika izliyoruz. Yasal düzenlemelerle öğretmenlerimize karşı işlenen suçlarda cezaları artırarak caydırıcılığın sağlanmasını temin ettik. Evlatlarımızın tütün, sigara alkol, uyuşturucu madde bağımlılığı olmak üzere korumakta kararlıyız. Buı kötü alışkanlıklardan sıyrılın, bunlara asla prim vermeyin. Gençlerimizin hayatını kararan zehir tacirlerinin tepesine bineceğiz, yakasına yapışacağız. Dijital ve ekran bağımlılığı da günümüzün en üst sıralarındadır. Yaş sınırı getirilmesi dahil birçok konuyu değerlendiriyoruz. Bunlardan sakınmanızı tavsiye ediyorum. Dijital mecraların kontrolsüz pek çok tehditle dolu ikliminde evlatlarımızı yalnız ve sahipsiz bırakamayız, yeni tedbirleri devreye alacağız.

Engelli öğretmenlere atama müjdesi

Engelli öğretmenlerimizin istihdamı konusunda tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bir müjde vermek istiyorum. 2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın bir zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek. Tüm öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Aralık 2023'te yayınlanan PİSA reğitiminde istikrarlı bir şekilde artıran 4 ülkeden biri oldu, TIMS 2023 raporunda da önemli, ölçüde yükseldiği gözlemlendi. Bu veriler Türkiye'nin başarı grafiğinin yukarı doğru seyrettiğini ortaya koyuyor. Tüm alanlarda ve tüm sınıf düzeyinde başarının elde ettiği mutluluğu yaşıyoruz. Bu başarılar aynı zamanda eğitim politikamızın ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitimi yenilikçi ve derinlikli bir anlayışla şekillendirdik.

Kaynak: Haber Merkezi