Çay yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kaza, Samsun-Ankara karayolu Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 RA 204 çekici ve 18 BE 421 dorse plakalı çay yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki çam ağaçları ve telefon direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen tır, Samsun-Kavak istikametinde trafiği olumsuz etkiledi. Kazada yaralanan tır sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA