Çaya atlayan kişi akıntıya kapılarak kayboldu

Çaya atlayan kişi akıntıya kapılarak kayboldu
Tarsus ilçesinde meydana gelen olayda, Berdan Çayı’na atlayan 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan akıntıya kapılarak kayboldu, genci arama çalışmaları başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Berdan Çayı üzerindeki şelale bölgesinde Batu Yetiş Kaplan ve arkadaşları, serinlemek amacıyla çaya atladı.

Ancak kuvvetli akıntıya kapılan genç, kısa sürede sürüklenerek gözden kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

Çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Berdan Çayı'nda geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlattı.

Kaplan'a henüz ulaşılamazken, ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kaynak: DHA

