Cevdet Yılmaz: İsrail’in eylemleri gayrimeşrudur

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edildi. Görüşmelere katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşma yaptı.
Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
-İsrail'in Golan Tepelerini aşan eylemlerini son derece tehlikeli ve Suriye'nin istikrarını bozmaya çalışan eylemler olarak görüyoruz.
-İsrail'in eylemleri gayrimeşrudur. Hiçbir yabancı güç Suriye'nin istikrarını bozucu, geleceğini inşa etme çabasını tahrip edici bir tutum içine girmemelidir.
Kaynak: AA