Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçeleri kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasının başında deprem bölgesinde yapılan çalışmalara değindi. Kurum, "Şu an deprem bölgesinde 11 ilde 14 milyon vatandaşımızın etkilendiği bu depremde yeni yuvasında yaşayan 155 binden fazla ailemiz var. İnşallah yılbaşında, yani 20 gün sonra da bu sayıyı 202 bine çıkaracağız. Bu da yaklaşık 1 milyon depremzede kardeşimizin, ailemizin, evladımızın, çocuğumuzun, yeni yıla sıcak, sağlam, güvenli yuvalarında gireceği anlamına geliyor" dedi.

Bakanlık görevi boyunca yaşanılan her afette bölgeye gittiğini ve vatandaşların sorunlarını dinlediğini ve çözüm bulmaya gayret gösterdiğini anlatan Kurum, bölgede anahtarlarını alarak yeni konutlarında yaşayanların mutluluğuna işaret etti.

"İzmir bizim kıymetlimizdir, İzmir bizim güzel İzmir'imizdir"

Deprem bölgesinde çalışan, emek veren işçi, mühendis ve mimarlara teşekkür eden Kurum, "Buradaki gayretlerimizi, projelerimizi, çalışmalarımızı bize soruyorsunuz biz anlatıyoruz. Madem tatmin olmuyorsunuz o zaman gidin oradaki vatandaşımıza sorun, belediye başkanlarımıza sorun. Emin olun ben sizden daha fazla onlarla görüşüyorum. Televizyona çıkıp anlatıyorlar, orada neler yaptığımızı nasıl mücadele ettiğimizi milletimizle paylaşıyorlar. Hepsiyle de uyum içinde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

İzmir Körfezi'ne ilişkin Kurum, "Bizim İzmirli kardeşlerimize olan sevgimizi kimsenin sorgulamasına müsaade etmeyiz. İzmir Kurtuluş destanının yazıldığı şehirdir, şehitler yurdu, kahramanlar otağıdır. Bu yüzden İzmir bizim kıymetlimizdir, İzmir bizim güzel İzmir'imizdir" dedi.

Kurum, İzmir'de yaşanan depremde de yaraların sarıldığını ve verdikleri sözlerin tutulduğunu anımsattı.

"Milletimize yuvalarını söz verdiğimiz şekliyle verdik, eksikleri de gidereceğiz"

Konya'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Kurum, "Konya'da Mevlana Meydanı'ndan başladık, çıkışına kadar hemen hemen her yerde bizim izimizi görebilirsiniz. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız ile uyum içinde yaptık ve hem sosyal konut hem de kentsel dönüşüm projelerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Kurum, Siirt'teki kentsel dönüşüm projesini de diğer illerde olduğu gibi yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Ocak ayında ihalesini inşallah gerçekleştiriyor olacağız." ifadesini kullandı.

Kurum, Erzincan Üzümlü Konutlarının teslimini de yaptıklarını dile getirerek, "Terör olayları sebebiyle konuşmamda bahsettim. Burada eksik olan bizim nezdimizde bekleyen bir iş varsa, ki burada da bütün illerde aynı anlayışla yaptık. Milletimize güzel yuvalarını söz verdiğimiz şekliyle verdik. İnşallah eksikleri de gidereceğiz" diye konuştu.

Bakan Kurum, bütçenin millete, devlete ve ülkeye hayırlı olması temennisini yineledi.

Gençlere yönelik projeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da TEKNOFEST kuşağı için gelecek dönemde yapacakları çalışmalara ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Önümüzdeki dönemde 81 şehrimizde, çoğu üniversite kampüslerinde olmak üzere Milli Teknoloji atölyelerini, TEKNOFEST kuşağıyla buluşturacağız. 100 Milli Teknoloji Atölyesi kuracağız. Bu atölyelerde TEKNOFEST kuşağının hayallerini araştırma geliştirme projelerine dönüştürmesini hızlandıracağız. Üniversitelerdeki öğrenci kulüplerimize TEKNOFEST kapsamında destek sağlayacağız. Sayılarını 35'e çıkardığımız bilim merkezlerine 2025'te 5 yeni bilim merkezi ilave edeceğiz. Milli Teknoloji Uzmanlık programlarımızda yapay zeka, otonom sürüş teknolojileri, çip tasarım alanlarında TEKNOFEST kuşağı için eğitimler sunacağız."

Savunma sanayisinde yerlilik oranlarına ilişkin bir soruya da Kacır, "Bugün AB'nin savunma sanayinde yerlilik oranı halen ancak yüzde 20'ler düzeyindeyken, Türkiye'nin savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 80'lere yükselmiş durumdadır." cevabını verdi.

Yeni OSB'ler yolda

Kacır, Erzincan Tercan'da OSB kurulmasıyla ilgili yer seçim sürecini başlattıklarını belirterek, "Gelecek dönemde 81 şehrimizin her birinde o şehirlere ait potansiyel ürünleri ekonomik değere dönüştürmeye yönelik 'Yerel Katkı Mahallesi' programına başlayacağız. Muş da inşallah en etkili şekilde bundan payını almış olacak. Özellikle metal ürünleri işleme, katma değerli entegre tesisler, et ve süt hayvancılığı entegre süt işleme tesisleriyle ilgili önümüzdeki dönemde yeni adımları Muş'ta atmayı amaçlıyoruz" dedi.

OSB genişleme alanının 2025 yılı yatırım programında olup olmayacağına ilişkin soruya karşılık ise Kacır, bunu yatırım programına dahil ettiklerini, hayata geçmesi için gayret göstereceklerini söyledi.

Kacır, Ordu OSB'ye gelecek yıl ödenek aktarılıp aktarılmayacağına yönelik soruya cevaben, "Ünye OSB için 40 milyon liralık bir kaynağı 2025 için ayırmayı hedefliyoruz. Fatsa OSB'de de kamulaştırma işlemlerini hızlandırmak adına üzerimize düşeni 2025'te yapıyor olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye'nin en büyük sanayi alanını Ceyhan'da 30 milyon metrekarelik alanda kimya sanayi kümelenmesi oluşturmak üzere ilan ettiklerini belirten Kacır, burayı hem ulusal hem küresel düzeyde yatırımlarla buluşturmayı istediklerini dile getirdi.

"Yüksek teknoloji ihracatımız 9 milyar doları aştı"

Kacır, Türkiye'nin yüksek teknoloji geliştirme yolunda kendi göbeğini kestiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kendi insan kaynağıyla, bilim insanlarıyla, araştırmacılarıyla, mühendisleriyle, teknisyenleriyle ve emekçileriyle bu yolda yürüyen bir ülkedir. Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatı AK Parti iktidarları döneminde 8 misline çıkmıştır. Türkiye'nin yüksek ve orta yüksek teknoloji ihracatı AK Parti iktidarları döneminde 10 misline çıkmıştır. Bu yıl yüksek teknoloji ihracatımız 9 milyar doları aştı, 10 milyar dolara yaklaştı. Yüksek ve orta yüksek teknoloji ihracatımızda 100 milyar dolara yaklaşmış durumdayız. Türkiye, sadece savunma sanayinde değil, sanayinin teknolojisinin tüm alanlarında büyük bir hamle, büyük bir atılım içindedir. Ben bu hamlelerin, atılımların Meclisimizin tüm üyeleri tarafından bizzat görülmesini arzu ederim. Bu vesileyle her birinizi Türkiye'nin dört bir yanındaki 104 teknoparkımıza davet etmek, 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezinde sizlerle buluşmak isterim. Türkiye, yazılım, makine, kimya, savunma ve havacılık sanayinde, tüm orta, yüksek teknoloji alanlarında dünyaya parmak ısırtacak başarı hikayelerini teknoparklarda kendi AR-GE ve inovasyon kabiliyetleriyle yazmaktadır."

Konuşmaların ardından Genel Kurulda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

Kaynak: AA