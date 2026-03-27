Cezaevi araçlarının karıştığı kazada 15 kişi yaralandı
Başakşehir’de 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 6’sı jandarma personeli, 9’u mahkum olmak üzere 15 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Edirne istikameti İkitelli mevkisinde 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

Kazada 6'sı jandarma görevlisi, 9'u mahkum olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. Polis ekipleri, şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun 2 şeridinin trafiğe kapanması sonucu bölgede yoğunluk yaşandı. Öte yandan, kazanın, mahkumların duruşmanın ardından cezaevine nakledilirken meydana geldiği belirtildi.    

Kaynak: AA

