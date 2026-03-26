Çukura düşen otomobildeki 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yol kenarındaki çukura düşen otomobilin sürücüsü İsmail Kıvrak (60) ile yanındaki komşusu Fatma Kavun (71) hayatını kaybetti.
Yaralanan Kıvrak'ın eşi Kıymet Kıvrak hastanede tedaviye alındı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Tavşanlı-Tunçbilek kara yolu Ekmekçi Dede mevkisinde meydana geldi. İsmail Kıvrak'ın kontrolünü yitirdiği 43 AZ 973 otomobil, eskiden taş ocağı olarak işletilen yol kenarındaki arazide çukura düşerek, ters döndü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, araçta sıkışan sürücü Kıvrak ile yanındaki komşusu Fatma Kavun'un hayatını kaybettiği belirlendi.
İsmail Kıvrak'ın eşi Kıymet Kıvrak (55) ise araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Kıvrak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Kıvrak ile Kavun'un cenazeleri otopsi için Kütahya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
