Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki saldırıya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’taki silahlı saldırıya ilişkin, “Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz.“ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen, tüm Türkiye'yi derinden üzen silahlı saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, özellikle sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu elim saldırıda maalesef pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakâr bir eğitimcimizi kaybettik. Kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailelerine sabır, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır"

Cumhuriyet savcıları, mülkiye ve maarif müfettişlerinin derhal başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmekte olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır. Millî Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlarımız, yaralılarımızla ve hadiseden etkilenen kardeşlerimizle ilgilenmek, acıları paylaşmak ve sürece bizzat vaziyet etmek üzere Kahramanmaraş'a intikal etmişlerdir." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz. Hadisenin hassasiyetine binaen başta basın mensuplarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gerekli özeni göstermelerini rica ediyorum. Bu süreçte milletimizden yalan ve yanlış haberlere, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemelerini, ilgili kamu kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını istirham ediyorum. Evlatlarımıza, ailelerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum."

