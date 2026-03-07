Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Çalışan anne ve babalar için yeni dönem: Doğum izni uzuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle verilen iftarda konuştu. Erdoğan, konuşmasında annelerin doğum izninin 24 haftaya özel sektördeki babalar için ise 10 güne çıkarılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadın Günü vesilesiyle düzenlenen iftar programında kadınlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kızları ile birlikte hayata anlam katan kadınların, 8 Mart Dünya Kadın Günü'nü tebrik etti.

"EN ÇOK KADINLAR MAĞDUR OLUYOR"

Dünyanın farklı yerinde çatışma var bunun acısını en çok kadınlar çekiyor.

Gazze'de İsrail'in 2 yıl boyunca katlettiği 72 binden fazla kardeşimizin çoğu kadın ve masum çocuklar.

Komşumuz İran'a yönelik saldırıların yükünü yine kadınlar yükleniyor.

Bugün dünya büyük bir gelir dağılımı adaletsizliği ile karşı karşıya, bundan en çok kadınlar mağdur oluyor. Bugün dünyada batıl inançlardan, asabiyetten, yanlış örf ve adetlerden kaynaklanan ayrımcılık var, bu durum en çok kadınları olumsuz etkiliyor.

"TÜRKİYE AYRIMCILIĞA İTİRAZ EDİYOR"

Bütün bu zulümlere en güçlü tepkiyi veren; nerede olursa olsun ayrımcılığa, hukuksuzluğa itiraz eden ülkelerin başında geliyoruz. İşte komşumuz İran'da olduğu gibi, nerede bir yangın varsa oraya su taşımaya, nerede bir yara kanıyorsa ona merhem olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin insani değerleri merkeze alan haysiyetli duruşunun en büyük bekçisi hanım kardeşlerimizdir. Umutlarımızı kıran her türlü olumsuzluğa rağmen, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla ülkemizin kutlu mücadelesine verdiğiniz destek için bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum.

Burada şunu gururla ve şükranla ifade etmek isterim: Devletimiz, merhum Kemal Tahir'in dediği gibi "Devlet Ana" ise bu, sizin kuşatıcı ana şefkatiniz ve hamiyetiniz sayesindedir.

"HEPİMİZ AYNI BAĞIN GÜLÜYÜZ"

Kadın erkeğin arkasında değil, bilakis erkeğin yanı başındadır. Omuz omuza, kadın erkek demeden hepimiz bir bütünün ayrılmaz parçalarıyız. Kadın erkek fark etmeksizin hepimiz aynı bağın gülü, aynı sazın telleriyiz. Her kim ne adına ve hangi bahaneyle olursa olsun ayrımcılık yapıyorsa, bu milletin asli kimliğini oluşturan değerlere ihanet ediyor demektir. Her kim kadına ve çocuğa şiddet uyguluyorsa, daha kötüsü zulmediyorsa, insanlıktan nasibini almamış demektir. Kadını ve erkeği cinsiyetçi paranteze hapsedenler, aslında her ikisinin de önce insan olduğu gerçeğini perdeliyor demektir.

"VATANDAŞLARIMIZ KADINLAR İÇİN NELER YAPTIĞIMIZI ÇOK İYİ BİLİYOR"

Bu anlayışla siyaset sahnesine çıktığımız günden beri, kadınların sosyal hayata, siyasal hayata aktif ve eşit olarak katılmaları için gayret gösterdik. Kemikleşmiş önyargıları kırmak, yanlış uygulamaları ortadan kaldırmak için gerçekten büyük mücadeleler verdik. Gerek buradaki misafirlerimiz gerekse ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımız, kadının statüsünün güçlendirilmesi, kadınların önündeki engellerin kaldırılması noktasında neler yaptığımızı çok ama çok iyi biliyor.

"KADINLARIN BÜROKRASİNİN TÜM KATMANLARINDA ÇALIŞABİLMESİNİ SAĞLADIK"

Göreve geldiğimizde yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 34,7'ye çıkardık. Aynı dönemde kadın istihdam oranı yüzde 25,3'ten yüzde 31,7'ye çıktı. Bir diğer başarımız siyasi temsildir. 2002'de parlamentomuzda sadece 24 kadın milletvekili görev yapıyordu, son seçimlerde bu sayı 119'a çıktı. Kadınların Meclis'te temsil oranı ise 5 kat artışla yüzde 19,83'e ulaştı. Aynı başarıyı kadın kamu çalışanı oranında da görüyoruz. 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetinin kamuda kadınlara kapattığı tüm kapıları ardına kadar biz açtık. Başörtüsü yasağına son vererek, kadınların hiçbir engelle ve baskıyla karşılaşmadan bürokrasinin tüm katmanlarında çalışabilmelerini sağladık.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye, şiddetle mücadele konusunda çok önemli bir mesafe kaydetmiştir. Hatta hiçbir temeli olmayan "sözleşme yaşatır" sloganıyla hükümetimizi eleştirenlerin bize örnek gösterdiği ülkelerin kahir ekseriyetinden daha iyi bir yerdeyiz. Bunun için biz "sözleşme değil, kanun yaşatır" diyor ve mevzuatı ihtiyaçlara göre geliştiriyoruz. Nerede bir aksama, aksaklık varsa gideriyor, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin kökünü kurutmak için ne gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden yapıyoruz. Tek bir kadın veya çocuk şiddet kurbanı olmayana kadar bu mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz.

DOĞUM İZİNLERİNDE DEĞİŞİM BAYRAM SONRASI

Kamu ve özel sektörde çalışan annelerin doğum izinlerini 16 haftadan 24 haftaya çıkarıyoruz.

Özel sektördeki babaların da kamudaki gibi izinlerini 5 günden 10 güne çıkarmayı planlıyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi