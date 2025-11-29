Cumhurbaşkanı Erdoğan İlim Yayma Ödülleri’nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde “İlim Yayma Ödülleri“ törenine katılıyor.

İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu. 'Büyük Ödül'ü kazanan Prof. Dr. Özcan Erel, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

‘Sosyal Bilimler Ödülü'ne Prof. Dr. Şener Aktürk, ‘Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü'ne Prof. Dr. Barış Bayram layık görüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül töreninin ardından konuştu:

İlim Yayma Ödülleri'ne 188 kurumdan toplam 1324 başvuru yapıldı ve rekor kırıldı. İlim yayma ödüllerinin önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası bir hüviyet kazanacağını bu ilim halkasının sınırlarımızı aşıp dünyanın dört bir yanına ulaşacağını büyük bir memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim bir Nobel'imiz olmasın. Cesur ve isabetli adımlarından ötürü İlim Yayma ailemizi kutluyorum.

Bazı isimler istikbale yön verir. Merhum Sabahattin Zaim Hocamız da güzel insan yetirştirmeyi amaç edinmişti.

Gezi olaylarında İstanbul'a kamp kuran uluslararası medya kuruluşları, Gazze'de 270'i aşkın gazeteci öldürülürken meslektaşlarının haberini bile yapmadı.

Gazze'de 2 yıl boyunca işlenen soykırımı medeni denilen dünya seyretmekle yetindi. Gazze'deki okulların yüzde 80'i İsrail bombalarının hedefi oldu. Gazze'de 785 binden fazla öğrenci eğitim hakkından mahrum kaldı. İsrail'in başında insanlıktan nasibini almamış bir katil var. Gazze'de bilinçli, kasıtlı toplu kıyım politikası uygulandı. Biz hiçbir zaman susmadık, bundan sonra da susmayacağız. İsrail uyduruk sebeplerle ateşkesi ihlal ediyor. Hamas'ın provokasyonlara rağmen ateşkesin korunmasınd.a sabırlı bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz.İki devletli çözüm politikamızı bağımsız bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar sürdüreceğiz.

Sanal alemde kendini muhalif lanse edenlerin önemli bir kısmının Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan FETÖ'cü hainler olduğu anlaşıldı.

Terörsüz Tükiye'nin ülkemiz ve milletimizle birlikte tüm bölgenin kaderini değiştirecek stratejik hamlemizin kimleri rahatsız ettiğinin farkındayız, bu sefer muvaffak olamayacaksınız. Terörsüz Türkiye süreci için kararlılığımız tam. 86 milyonla birlikte kendini bu topraklara ait hisseden 10 milyonları da yanımıza alarak hep beraber yepyeni bir destan yazmaya başlayacağız. Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için iktidarımızın da ittifakımızın da devletimizin de kararlılığının tam olduğunun bilinmesini isterim. Türkiye bir yola girmiştir ve bu yol bizi terörün olmadığı, her karışında kardeşliğin ve huzurun egemen olduğu bir menzile götürecektir. Terörsüz Türkiye hedefine yaklaştıkça sabotajların, medya operasyonlarının, siyaset ve sosyal mühendislik faaliyetlerinin artacağını görebiliyoruz.

