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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesaisi yoğun!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesaisi yoğun!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seyrantepe Kapalı Spor Salonu’nda AK Parti Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi’ne ve 11 Nisan Spor Salonu’nda AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi’ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ziyaret edeceği Güneydoğu'nun iki büyük şehrinde hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il kongrelerinde vereceği mesajlar heyecanla bekleniyor.

Salonlar hazırlandı, şehirlerin dört bir yanına afişler asıldı.  Erdoğan, ilk olarak Diyarbakır'da AK Parti İl Kongresine katılacak. Kongre Seyrantepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneydoğu'daki ikinci durağı ise Şanlıurfa olacak. Kentteki 11 Nisan Spor Salonu'nda AK Parti İl Kongresine katılacak.

Kentin dört bir yanına Cumhurbaşkanının programı ile ilgili afişler asıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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