Cumhurbaşkanı Erdoğan “Muhteşem Cep Saatleri Koleksiyonu’’ sergisini gezdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koleksiyoner Mehmet Çebi tarafından derlenen, 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına uzanan nadir cep saatlerinin yer aldığı “Muhteşem Cep Saatleri Koleksiyonu“ sergisini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan sergiyi gezerek, koleksiyoner Mehmet Çebi'den bilgi aldı.
Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile tarihçi yazar Murat Bardakçı da eşlik etti.
