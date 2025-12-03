Danla Bilic ve Emirhan Topçu aşk mı yaşıyor? Danla Bilic’ten Emirhan Topçu iddialarına net yanıt!
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile Beşiktaş’ın genç futbolcusu Emirhan Topçu arasında aşk yaşandığına dair iddialar magazin dünyasında gündem olmayı sürdürüyor. Ortaya atılan bu söylentilere ünlü fenomen sosyal medya hesabından yanıt verdi. İşte ayrıntılar…
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan Topçu arasında aşk yaşandığına dair iddialar magazin dünyasında geniş yankı buldu. Gündemi meşgul eden bu söylentilere ünlü fenomen sonunda yanıt verdi.
Danla Bilic Sessizliğini Bozdu
Eğlenceli içerikleri ve açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren Danla Bilic, son günlerde özel hayatıyla ilgili çıkan haberler üzerine Instagram hesabından açıklama yaptı. 31 yaşındaki fenomen, Emirhan Topçu ile ilişki yaşadığı yönündeki iddiaları reddetti.
"Hayatımda Kimse Yok”
Bilic, yaptığı paylaşımda hayatında kimsenin olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: ''Günaydın. Hakkımda haber çıkan isimlerle hiçbir alakam yok. Özellikle muhabir arkadaşlarımızın iddia ettiği davası süren eski birlikteliğimle anılmak bile benim için korkunç. Bugün çıkan diğer aşk haberini de son derece rahat yalanlıyorum. Hayatımda kimse yok kiki var''
