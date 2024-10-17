Depremden 249 kişi etkilendi 11 kişinin tedavisi sürüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Depremden toplam 249 vatandaşımız etkilenmiştir. Elazığ’da 9, Malatya’da 2, toplam 11 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor“ dedi.

Bakan Yerlikaya, Malatya'da dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası depremden etkilenen illerde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmalara; AFAD'dan 210 personel ve 55 araçla birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, STK'larımızdan toplam 1.216 personel ve 363 araç katıldı. Depremden sonra en büyüğü 3.3 olan 194 artçı meydana geldi.

Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre depremden; Malatya'da 55, Elazığ'da 111, Şanlıurfa'da 37, Diyarbakır'da 19, Adıyaman'da 18, Erzincan'da 6 ve Kahramanmaraş'ta 3 olmak üzere toplam 249 vatandaşımız etkilenmiştir. Elazığ'da 9, Malatya'da 2, toplam 11 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor.

Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize 1.475 ihbar geldi. Bu ihbarların 1.223'ü bilgi, 252'si de yardım amaçlıdır. Kızılay tarafından Malatya ve Elazığ'da 12 bin kişilik yemek hizmeti verilmektedir.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kaynak: Haber Merkezi