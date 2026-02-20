GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Devrilen soba yangına yol açtı: 1 kişi yaralandı

Niğde’de sobanın devrilmesi sonucu bir evde yangın çıktı. 1 kişi yaralandı.

Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Üskül köyünde bir evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Devrilen sobadan sıçrayan alevlerin evi sarmasıyla kısa sürede büyüyen yangının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında hafif yaralanan Z.D. (58), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı sağlık ekiplerince kontrol altına alındı.

Z.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

