Diyarbakır’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? Diyarbakır kar tatili için gözler Valilik’te!

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli şehirlerinden Diyarbakır'da, özellikle yüksek kesimler ve kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski, "Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme taşıdı. Akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bazı ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, öğrenci ve veliler Diyarbakır Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Diyarbakır ve çevresi için yaptığı soğuk hava, kar yağışı ve don uyarılarının ardından gece saatlerinde gizli buzlanma riski arttı. Özellikle Kulp, Lice, Hani, Çermik ve Çüngüş gibi yüksek rakımlı ilçelerde yol durumları yakından takip ediliyor. Diyarbakır Valiliği ve ilgili birimler, sahadaki gelişmeleri anlık olarak izliyor.

Peki, 29 Aralık Pazartesi günü Diyarbakır'da okullar tatil mi?

DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an itibarıyla Diyarbakır Valiliği tarafından açıklanmış il genelini kapsayan resmi bir okul tatili kararı bulunmamaktadır.

Hava koşullarının ulaşımı olumsuz etkilemesi ve risk oluşturması durumunda alınacak olası tatil kararı, Valilik tarafından resmi kanallar üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

Kaynak: Haber Merkezi

