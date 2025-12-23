Doğum günü pastası ölüme götürdü! Üç kez “İçinde yumurta var mı?’’ diye sormuş

Ağrı’da 25.’inci yaş gününü kutlarken doğum günü pastasından yiyen üniversite öğrencisi Remziye Horuz, hayatını kaybetti. Remziye’nin yumurtaya alerjisi olduğu ortaya çıktı. Ağabey Bilal Horuz da “Kardeşim pastayı yemeden önce üç kez ‘İçinde yumurta var mı?’ diye sormuş. Yok denilmiş.“ ifadelerini kullandı.

Doğum günü sürprizi felakete dönüştü.

Abdurrahim Arvasi Kız Yurdunda kalan Remziye Horuz'a (25) arkadaşları 2 Aralık'ta doğum günü sürprizi yapmak istedi.

İl merkezinde bir pastaneye giden iki öğrenci, arkadaşlarının yumurtaya alerjisinin olduğunu belirterek, yumurta içermeyen pasta siparişi verdi.

Aldıkları pastayla arkadaşlarının doğum gününü kutlayan öğrenciler, pastayı tükettikten sonra Horuz'un fenalaştığını fark etti. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Horuz, aynı gece yoğun bakıma alındı.

Remziye Horuz, yapılan müdahalelere rağmen yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, pastanede çalışan Y.A. (41), F.Y. (32) ile F.Y. (39) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, olay günü alınan pasta numunesinin yumurta bileşeni içerip içermediğinin tespiti için İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarı'na teslim edildiği öğrenildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, başsağlığı mesajı yayımladı.

Gülçin, mesajında "Üniversitemiz Mütercim Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Remziye Horuz'un geçirdiği gıda alerjik reaksiyonu sonucu tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

"SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Remziye Horuz'un cenazesi, Ağrı'da yapılan otopsinin ardından kara yoluyla Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine getirildi. Remziye Horuz, dün akşam saatlerinde Yeni Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kızını okutmak için üniversiteye gönderdiğini belirten belediye emeklisi Salih Horuz (72), "Kızımı kaybetmek benim için çok zor. Elimden bir şey gelmiyor” diyerek adalet istediğini belirtti.

Kardeşinin ölümünde ihmal olduğunu savunan Emine Horuz ise "Kimin ihmali varsa sorumluların bulunmasını istiyoruz. Kimsenin hakkına girmek niyetinde değiliz ama hakkımızı da kimseye bırakmayacağız” diye konuştu.

"KARDEŞİM 3 KEZ ‘İÇİNDE YUMURTA VAR MI?' DİYE SORMUŞ”

Ağabey Bilal Horuz da "Kardeşim pastayı yemeden önce üç kez ‘İçinde yumurta var mı?' diye sormuş. Yok denilmiş. Kardeşimin ölümüne sebep olanlardan şikayetçiyiz” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA