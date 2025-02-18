Elazığ’da yarın okullar tatil mi? Elazığ’da 21 Şubat (Yarın) okullarda kar tatili var mı, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Elazığ'da Okullar Tatil Edilecek mi? Valilikten Açıklama Bekleniyor
Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz netleşmedi. Valilikten yapılacak açıklama ile durumun belli olması bekleniyor.
Elazığ'da 21 Şubat'ta Okullarda Kar Tatili Olacak mı?
Şu an için Elazığ'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı. Valilik, hava koşullarını göz önünde bulundurarak bir açıklama yapacak.
Elazığ'da Yarın Ders İşlenecek mi?
Eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Valilik açıklamasıyla durum netleşecek.
Valilik Açıklama Yaptı mı?
Elazığ Valiliği'nden şu an için okulların tatil edilip edilmediğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarına göre duyuru yapılması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi