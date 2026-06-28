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Elektrikli araç alev aldı! Sürücü o anları anlattı: Ailemi bir buçuk dakika arayla kurtardım

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Elektrikli araç alev aldı! Sürücü o anları anlattı: Ailemi bir buçuk dakika arayla kurtardım
Çatalca’da seyir halindeki elektrikli aracın motor bölümünde çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken o anlarda araçta yaşanan panik anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Çatalca'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş mevkisinde seyir halindeki bir elektrikli otomobilde yangın çıktı.

Motor bölümünden dumanlar yükseldi

Edinilen bilgilere göre, İsmail Yiğit, ailesiyle birlikte 34 MYK 987 plakalı elektrikli otomobiliyle Marmaraereğlisi'nden İstanbul istikametine doğru seyir halindeydi. Yolculuk sırasında aracın motor bölümünden duman yükseldiğini fark eden Yiğit, otomobili emniyet şeridine çekerek eşini ve çocuklarını güvenli şekilde araçtan indirdi.

Ailesini kurtardı, alevlere müdahale etti

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildiren sürücü, arkadan gelen arkadaşının da yardımıyla yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, tamamen alevlere teslim olan otomobili söndürerek yangını kontrol altına aldı.

Eşi ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı

Yangın sırasında panik yaşayan Yiğit'in eşi ile iki çocuğu, olay yerindeki ilk sağlık kontrollerinin ardından tedbir amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü.

Alev alev yanan otomobil kameraya yansıdı

Çıkan yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayın ilk anları, ailenin araçtan kurtulduğu anlar ve otomobilin alevler içinde kaldığı görüntüler cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Ölümden son anda kurtulduklarını dile getiren İsmail Yiğit, "Aracım 2025 model, mart çıkışlı ve 29 bin kilometrede. 6 ay önce yetkili servisten garantili arabam. Bütün bakımlarını yaptırdık. Bugün Marmaraereğlisi'nden ailemle birlikte yola çıktım. 100 kilometre hızla seyir halindeyken arabamın altından dumanlar çıkmaya başladı.

Bir buçuk dakika içerisinde motordan kaynaklı yandı. 12 dakika içerisinde bütün araba bu hale geldi. Arabanın bagaj kapağı yok. Ön cam yandı, kaputu yandı. Garantili araba nasıl bu hale geldi bilmiyorum. Ailemi bir buçuk dakika arayla kurtardım.

Ailemi çıkardıktan bir buçuk dakika sonra araçtan şarj aletimi almaya çalıştım kapılar kitlenmişti. Allah'tan arkamızda bizimle birlikte seyreden bir arkadaşımız vardı.

Dumanları gördük, hemen emniyet şeridine çektik. Çocukları tahliye ettik. Yoksa şu an belki de bizim ölüm haberimizi yapıyor olabilirdiniz. Ambulans geldi, eşim ve çocuklarıma ön tedaviyi yaptılar. Kontrol için de hastaneye geçtiler." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Yorumlar
  • F
    Ferhat
    3 saat önce

    Arabanın markasını neden yazmadınız... yazın ki vatandaş görsün...

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