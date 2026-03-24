“Eminanç Kardeşler’’ suç örgütüne operasyon: 5 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, ’Eminanç Kardeşler’ organize suç örgütü üyelerine yönelik İstanbul’da düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin yakalandığını, tamamının tutuklandığını açıkladı.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da elebaşılığını B.E. ve F.E.'nin yaptığı 'Eminanç Kardeşler' organize suç örgütü üyelerine yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.
Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; İstanbul'da uyuşturucu madde ticaretinden elde ettikleri gelirleri kullanarak silahlı saldırı eylemleri planladıkları, korkutma ve haraç almak amacıyla çok sayıda iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdikleri, silahlı tehdit yoluyla maddi menfaat sağladıklarının tespit edilmesi üzerine Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu 11 ayrı adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Eminanç Kardeşler Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik bugüne kadar farklı zamanlarda toplam 7 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda; 80 şüpheli yakalandı. 74'ü tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
