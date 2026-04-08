Emniyetin çevik atleti milli formayla madalyalar kazanıyor

Mardin’de İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Gökhan Uluman, atletizmde kazandığı Balkan şampiyonluğu başarısına Avrupa ve dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyor.

Genç yaşta atletizme gönül veren ve asıl branşı kısa mesafe koşusu olan Uluman, bu alandaki yeteneğini antrenmanlarla günden güne geliştirerek, yurt içinde düzenlenen yarışmalarda birçok madalya kazandı.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden 2015 yılında mezun olduktan sonra polislik sınavını kazanan Uluman, Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim görmeye başladı.

Eğitimini 2016 yılında tamamlayarak mesleğe adım atan Uluman, ilk görev yeri İstanbul'da 3 yıl, ikinci görev yeri Ağrı'da da 4 yıl polis memuru olarak görev yaptı.Bu süreçte tutkuyla bağlandığı atletizm branşında da çalışmalarını sürdüren Uluman, Kastamonu ve Adana'da bazı kulüpler bünyesinde çeşitli yarışmalara katıldı.

Daha sonra atandığı Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevinden geriye kalan zamanlarda antrenmanlarını sürdüren Uluman, Mardin Atletizm Spor Kulübü adına mücadele ediyor.

Türkiye rekoru kırdı

Gökhan Uluman, 1-3 Eylül 2023'te İzmir'de düzenlenen 32. Balkan Masterlar Atletizm Şampiyonası'nda 4x100 metre bayrak yarışlarında altın madalya kazanmayı, aynı yarışta M35 (Master Erkekler 35-39 yaş) kategorisinde Türkiye rekoru kırmayı başardı.Son olarak 14-15 Mart'ta Slovenya'nın Novo Mesto şehrinde düzenlenen 8. Balkan Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası'nda yan branşı olan uzun atlamada birincilik, bayrak yarışında ise ikincilik elde eden Uluman, altın ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Mardin'de bir yandan asayiş ve güvenliğin tesisi için ekip arkadaşlarıyla görevini sürdüren Uluman, diğer yandan Avrupa ve dünya şampiyonalarında da kürsüye çıkma hedefiyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesindeki spor salonunda ve kentteki diğer spor tesislerinde antrenmanları sürdürüyor.

"Hedefim gittiğim her yerde Türk bayrağını göndere çektirmek”

İki çocuk babası Uluman, atletizm ile genç yaşlarda tanıştığını ve bu branşa gönül verdiğini söyledi.

Uluman, bugüne kadar atletizmde elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu ifade ederek, "Ailem ve teşkilatımı gururlandırdığım için mutlu oldum. Türkiye'de elde ettiğim şampiyonluklar ve Balkanlar'da kazandığım dereceler benim için çok kıymetli ama bunları bir son değil bir başlangıç olarak görüyorum. Bundan sonraki hedefim uluslararası arenada daha büyük başarılara imza atmak ve gittiğim her yerde Türk bayrağını göndere çektirmektir." dedi.

Antrenmanlarını mesai saatleri dışında sürdürdüğünü anlatan Uluman, bazen yorgunluk hissetse de hedeflerini düşünerek güç kazandığını belirtti.

Gökhan Uluman, şunları kaydetti:"Bir yandan görevimin başında milletimin huzuru ve güvenliği için çalışırken diğer yandan da pistte ülkemi temsil etmek için mücadele ediyorum. Üniformamla görevde, formamla da yarışta aynı duyguyu taşıyorum. İnsan isterse hem mesleğinde hem de spor hayatında başarılı olabilir, yeter ki disiplinli olsun, vazgeçmesin, hedefinden uzaklaşmasın. Her yarışa çıkarken sadece madalya kazanmayı değil, ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi düşünüyorum. En büyük hedefim, Balkan Şampiyonası'nda olduğu gibi Avrupa ve dünya şampiyonlarında da ay yıldızlı bayrağımızı en üstte dalgalandırmak."

Uluman, kendisine destek veren Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'a, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer'e, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Özkan Özdemir'e, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ'a, Federasyon Asbaşkanı ve aynı zamanda eski kulüp başkanı Mehmet Münir Cura'ya, amirlerine ve mesai arkadaşları ile en büyük destekçisi ailesine teşekkür etti.

Kaynak: AA