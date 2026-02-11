Erdoğan: İsrail’in Filistin’i zayıflatmaya yönelik aldığı son kararları reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Başbakanla Gazze’deki ateşkes süreci ve barış planı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri de değerlendirdik. İsrail’in Batı Şeria’da kontrolünü genişletmeye ve Filistin yönetimini zayıflatmaya yönelik aldığı son kararları reddediyoruz“ açıklamasını yaptı.

Türkiye ile Yunanistan arasında yatırım, deniz ticareti, ekonomik işbirliği, deprem, kültür, bilim ve teknoloji alanında anlaşmalar imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ikili görüşmenin ardından Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetlerarası Görüşme Oturumu'na başkanlık etti.

Oturumun ardından iki ülke arasında anlaşmaların imza töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Bildiri'yi imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Yunanistan Yatırım ve Dış Ticaret Ajansı Arasındaki İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Theoharis imza attı.

İzmir Limanı ile Selanik Limanı Arasında Ro-Ro Seferlerinin Başlatılmasının Teşvik Edilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ile Theoharis imzaladı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Çerçevesinde İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı, Bozay ve Theoharis tarafından imzalandı.

Depreme Hazırlık Konusunda İkili İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı'na, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Ioannis Kefalogiannis imza attı.

Kültür Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı'nı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliğine Dair Ortak Niyet Beyanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Yunanistan Kalkınma Bakanı Takis Theodorikakos tarafından imzalandı.

"Meseleler çetrefilli olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz değil"

İmza törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Pozitif gündem maddeleri üzerinden ilişkilerimizi nasıl ileriye götürebileceğimizi görüştük. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. İş fırsatlarını iki ülke temsilcileri görüştü. Ege ve Doğu Akdeniz'deki durumu görüştük. Mevcut meseleler uluslararası hukuk zemininde çözümsüz değildir. Yeter ki iyi niyet olsun. Değerli dostum da aynı şekilde düşünüyor.

Ege'de birbiriyle bağlantılı sorunlarını çözülebileceğine inanıyorum. Terörle ve organize suçlarla mücadelede yapabileceklerimizi sayın Başbakana ilettim. Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlükler ve eğitim haklarından tam yararlanması için beklentilerimizi paylaştık.

Türkiye olarak Avrupa'da son dönemde başlatılan savunma girişimlerinde yer almamız gerektiğini düşünüyoruz. İsrail'in Batı Şeria'da kontrolünü genişletme ve Filistin yönetimini zayıflatma kararlarını reddediyoruz. Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar, iki devlet temelinde adil ve kalıcı çözümden geçiyor. Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdik. Bu durumunun Avrupa ve Yunanistan'ın güvenliği için önemli olduğu ortadadır.

İki komşu olarak iş birliğini temel alan anlayışla diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğuna inanıyorum.

