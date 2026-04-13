Erzincan’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kemah ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,12 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
ERZİNCAN VALİSİ AYDOĞDU'DAN AÇIKLAMA
Depreme ilişkin Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu sanal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.
Aydoğdu, "Yapılan ilk değerlendirmelere göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Kemahlı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.
