Ev arkadaşlarının kavgası kanlı bitti!

Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde arkadaşlar arasında çıkan kavgada kanlı bitti.
Birlikte yaşayan M.T. ile C.O. arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, M.T. arkadaşı C.O.'yu bıçakladı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı C.O., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
C.O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayın şüphelisi M.T., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: İHA