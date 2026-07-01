Ev sahipleri için önemli karar aşaması! Yeni haklar listelendi

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle binalarda; asansör zorunluluğu, süs havuzu tanımı, emsal hesabı ve ofis-konut dönüşümü gibi konularda yeni kurallar getirildi. Müstakil evlere asansör yapılabilecek, bahçe kullanımı için yeni haklar tanındı.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişiklik yapan yeni yönetmelik, 1 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemenin öne çıkan başlıkları şöyle:

-Yönetmeliğin tanımlar maddesine "süs havuzu” eklendi. Süs havuzu; suyun farklı formlarda hareketlendirilmesiyle oluşturulan, görsel ve estetik amaç taşıyan, mimari yapıyla bütünlük arz eden ve yüzme amacıyla kullanılmayan havuz olarak tanımlandı. Bu havuzlar, projenin ihtiyaçları doğrultusunda müellif tarafından tasarlanıp ilgili idarece uygun görülen şekil ve ebatlarda yapılabilecek.

-Tek bağımsız bölümlü konutlar hariç olmak üzere; bağımsız bölüm, ortak alan (teknik hacimler dışında) veya eklenti bulunan bodrum kat dahil olmak üzere kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla katlı binalarda ise asansör tesisi zorunlu hale getirildi. Daha az katlı yapılarda da asansör yapılabilecek. Asansör zorunluluğu bulunan binalarda asansörlerin bodrum katlar dahil tüm katlara hizmet vermesi zorunlu tutuldu; ancak bağımsız bölüm, ortak alan veya eklenti bulunmayan bodrum katlara asansör ulaştırılması zorunlu olmaktan çıkarıldı.

-Mevzuata uygun yapılmış, bodrum hariç 3 katı geçmeyen tek bağımsız bölümlü müstakil konutlarda; fen ve sanat kurallarına uygunluk, taşıyıcı sistemle ilgili tedbirlerin alınması, gerekli projelerin hazırlanması ve fenni mesuliyet taahhütnameleri ile birlikte idarenin izni kaydıyla bina içine asansör ve/veya erişilebilirlik standartlarına uygun kaldırma iletme platformu tesis edilebilecek.

-Bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen, yapının ana taşıyıcı sistemiyle bütünleşik olmayan, bahçede peyzaj düzenlemesi niteliğindeki pergola ve süs havuzlarının belirli kullanımlarla birlikte bahçe alanının yüzde 20'sini geçmeyen kısımları emsal hesabı dışında tutuldu. Giriş saçakları, bahçe ve istinat duvarları, asma kat döşemesi hizasındaki boşluk ile baza üzerinde yer alan gezilemeyen kaplı alanlar da bu kapsama alındı.

Kaynak: Haber Merkezi