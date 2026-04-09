GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,618 TL
EURO
52,046 TL
STERLİN
60,002 TL
GRAM
6.843 TL
ÇEYREK
11.639 TL
YARIM
23.210 TL
CUMHURİYET
45.954 TL
GÜNCEL Haberleri

FETÖ’nün yeni yapılanmasına operasyon; 24 tutuklama

Manisa’da FETÖ/PDY’nin yeni yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de olduğu 44 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 24’ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Manisa'da tekrar yapılanan FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma yaptı. FETÖ'nün faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada, örgütün 'sözde il imamı, bölge, eğitim yapılanması, kadın yapılanması, mali yapılanma sorumlularının da aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hazırlıklarını tamamlanmasının ardından 3 Nisan'da özel harekat polisleri, helikopter ve dron desteğiyle, onlarca polisin katılımıyla operasyona düzenlendi.

22 MİLYON 500 BİN TL'LİK VARLIĞA EL KONULDU

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 44'ü gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üzerlerindeki aramalarda; çok sayıda örgütsel doküman ve kitap, dijital materyal, örgüte ait olduğu değerlendirilen güncel kur değeri yaklaşık 22 milyon 500 bin TL olan Türk lirası, altın, avro ve dolara el geçirildi.

TELEFONLARI TUVALETE ATMIŞLAR

Operasyon sırasında şüphelilerin, aralarındaki yazışmaların ortaya çıkmaması için cep telefonlarını tuvalete attıkları görüntüler de ortaya çıktı. Polisin yaptığı detaylı aramalarda, tuvalete atılan telefonlara da incelenmek üzere el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından önceki günden itibaren aralıklarla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis yetkilileri, operasyon sonucu FETÖ'nün Manisa'daki yeni yapılanmasının çökertildiğini vurguladı.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
