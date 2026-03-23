Futbolcu Kaan Kundakçı cinayeti: Gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ümraniye’de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gözaltına alınan 8 şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin İzzet Yıldızhan ve iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun da gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 10'a yükseldi. Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi.

Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden A.K., araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI; CİNAYET SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Alaattin Kadayıfçıoğlu (28) ve M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46), A.T.(28), Aleyna Kalaycıoğlu (28) ile Zuhal Kalaycıoğlu'nu (50) gözaltına aldı.

Diğer yandan düzenlenen operasyon kapsamında cinayet silahı da ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN ARACA ATEŞ ETTİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde olayda hayatını kaybeden Kaan Kundakçı ile 2 kişinin park halindeki bir araç içerisinde oturdukları sırada, olay yerine farklı iki aracın geldiği, bu araçlardan inen şüphelilerden birinin Kundakçı'nın bulunduğu araca ateş edip kaçtıkları belirlendi.

GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Olaya ilişkin süren çalışmalarda son olarak gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Polis ekipleri, İzzet Yıldızhan ve iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nu gözaltına aldı.

8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltınan alınan 10 şüpheliden 8'i Gayrettepe Asayiş Büro Amirliği'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

