GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,683 TL
EURO
51,329 TL
STERLİN
59,053 TL
GRAM
6.801 TL
ÇEYREK
11.737 TL
YARIM
23.270 TL
CUMHURİYET
45.826 TL
GÜNCEL Haberleri

Genç kadının şüpheli ölümü! Otel odasında cesedi bulundu

Bahçelievler’de bir otelde konaklayan Yonca Kölge (28)’nin odada bıçaklanmış halde cesedi bulundu. Olaya ilişkin yapılan incelemelerde Kölge ile birlikte otele giren, ardından da tek başına ayrıldığı belirlenen şüpheli Salih B.’nin (30) yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

İstanbul'da Bahçelievler'de dün saat 19.25 sıralarında Şirinevler Mahallesi'ndeki bir otelde saat 13.30 sıralarında otele beraber giriş yapan Salih B. İle Yonca Kölge resepsiyondaki işlemlerin ardından 305 numaralı odaya çıktı. Daha sonra Salih B. saat 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldı.

OTEL ODASINDA CESEDİ BULUNDU

Diğer yandan Yonca Kölge'den birkaç saattir haber alamayan bir yakını, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler Kölge'nin Bahçelievler'de kaldığı oteli tespit etti.

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri otel odasında Yonca Kölge'nin cesedini buldu.

CİNAYET İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Yonca Kölge'nin ölü bulunduğu odada çalışma gerçekleştiren olay yeri inceleme ekipleri, Kölge'nin vücudunda bıçak yarası tespit etti.

Cinayet ihtimalini değerlendiren ekiplerin çalışmalarının ardından, Yonca Kölge'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KASTEN YARALAMA'DAN SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan yapılan çalışmalar kapsamında otele Yonca Kölge ile birlikte giriş yapan ve yaklaşık 4 saat 25 dakika sonra otelden tek başına çıkış yapan şüpheli Salih B.'nin ‘Kasten yaralama' ve ‘Hırsızlık' suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, Salih B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER