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Genç muhabir silahlı saldırıya uğradı!

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Genç muhabir silahlı saldırıya uğradı!
​Elazığ’da yayın yapan Kanal Fırat muhabirlerinden Semra Demirelli evinde silahlı saldırıya uğradı.

Öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'nde Semra Demirelli'nin evine gelen ayrılmak istediği erkek arkadaşı Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği silahla ateş açtı.
 
Annesinin gözleri önünde silahlı saldırıya uğrayan ve başından yaralanan Semra Demirelli, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Muhabir Semra Demirelliye sevgili kurşunu: Saldırgan hayatını kaybetti
 
Ağır yaralanan Semra Demirelli, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

25 yaşındaki genç muhabir tedavi altına alınırken şüpheli Vahap Selim Çetin ise aynı silahla kendini de vurdu. 

Muhabir Semra Demirelliye sevgili kurşunu: Saldırgan hayatını kaybetti

Hayati tehlike sürüyor!

Yaralanan Semra Demirelli, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde acil olarak ameliyata alındı. 

Ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırılan Demirelli'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Elazığ #Genç Muhabir

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