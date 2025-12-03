GİV heyetleri İran’da ticaret ve kültürel temaslarını güçlendirdi: İş birliği protokolleri imzalandı

Girişimci İş Adamları Vakfı’nın Konya ve Van şubelerinden oluşan yaklaşık 20 kişilik heyet, İran’ın Erdebil, Gilan, Tebriz, Urumiye ve Tahran şehirlerini kapsayan 6 günlük yoğun programda hem fuara katılarak Türkiye standını açtı hem de bölgesel yöneticilerle geniş kapsamlı iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) Konya ve Van şubelerinden yaklaşık 20 kişilik heyet, Kasım ayının son günlerinde İran'ın Erdebil şehrinde ilk kez düzenlenen fuara katılarak Türkiye standını açtı.

Erdebil Valisi, Ticaret Odası Başkanı ve şehir protokolü tarafından üst düzey bir programla karşılanan heyet, organize sanayi bölgesinde çeşitli fabrikaları ziyaret ederek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Fuar alanında GİV üyesi firmaların katalog, broşür ve dijital tanıtım materyalleri sergilenerek yeni ticari iş birliklerinin önü açıldı.

GİV Heyeti İran'da Üretim ve Ticaret Fırsatlarını İnceledi

Heyet, Türk nüfusun yoğun olduğu Erdebil'de dil problemi yaşamadan temaslarını sürdürdü. Şehirdeki cazip üretim imkânları dikkat toplarken, seyahat kapsamında Şah İsmail'in kabrinin bulunduğu külliye başta olmak üzere pek çok tarihi nokta ziyaret edildi. Heyete özel konser düzenlenmesi ve her noktada gösterilen misafirperverlik, iki ülke arasındaki güçlü kültürel bağları bir kez daha ortaya koydu. Grup, şehrin en seçkin otelinde ağırlanırken, Türkiye damak tadına oldukça yakın lezzetler ikram edildi.

GİV Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan ve GİV Van Şube Başkanı Mahmut Gedikli, Erdebil Valisi ve diğer protokol üyelerine teşekkür plaketi takdim etti. Heyet daha sonra Erdebil ve Gilan eyaletlerindeki çeşitli ilçeleri ziyaret etti. Hazar Denizi kıyısındaki turistik Rudsar şehrinde düzenlenen yemekli programda yerel yöneticilerle tanışma ve iş geliştirme toplantıları yapıldı, birçok mutabakat zaptı imzalandı. Bölgede tütün, çay, pirinç, fındık, muz ve kivi gibi ürünlerin Türkiye'ye kaliteli ve uygun fiyatlarla ihraç edilebilmesi konusunda verimli görüşmeler gerçekleştirildi.

Heyet, ayrıca Gilan'daki bazı köyleri ziyaret ederek kadınların üretim sergilerini inceledi. Gece çadırlarıyla bilinen Kasım Abad Köyü, dikkat çeken duraklardan biri oldu.

GİV Van ve Konya Şubesi İran'da Ticari ve Kültürel Temaslarda Bulundu

GİV Van Şubesi heyeti Urumiye'de iş geliştirme toplantılarına katılırken, GİV Konya Şubesi heyeti Tahran'da hem tarihi mekânları gezdi hem de ticari görüşmeler yaptı. Tebriz, Erdebil ve Tahran'ı kapsayan 6 günlük İran programı İmam Humeyni Havalimanı'nda sona erdi. Özellikle Türk nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerde halkın sıcak ilgisi, heyetin en dikkat çekici gözlemleri arasında yer aldı.

Fatih Ceylan'dan İran Değerlendirmesi

GİV Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan, İran'ı ekonomik, sosyal, demografik ve siyasi yönleriyle değerlendirdi. Ekonomik olarak, İran'ın ambargolara rağmen ayakta kalma yollarını bulduğunu ancak gelir dağılımı adaletsizliğinin derin olduğunu belirten Ceylan, büyük şehirler dışında ciddi yoksulluk gözlemlediklerini söyledi.

Ceylan, tüm zorluklara rağmen İran ile ticaret yapılabilirliğinin açıkça görüldüğünü belirterek, "Bunca yasağa rağmen ABD menşeli içeceklerin bulunması, ambargonun farklı kanallardan delindiğinin göstergesi" dedi.

GİV ve Van İşgem'den İran ile Önemli İş Birliği Adımı

GİV Van Şube Başkanı Mahmut Gedikli, VAN İŞGEM ve GİV Van iş birliğiyle Urumiye'de gerçekleştirilen temasların önemli bir adımla sonuçlandığını açıkladı. İran Batı Azerbaycan Bilim ve Teknoloji Parkı ile yürütülen çalışmalar, imzalanan iş birliği protokolüyle resmileşti.

İmza törenine Türkiye-İran Dostluk Grubu Başkanı Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Urumiye Konsolosu Müslüm Aygün de katıldı. Türkmenoğlu, yaptığı konuşmada: Urumiye ve Van'ın sınır ticaretindeki kilit rolüne, son dönemde iki ülke arasında artan diplomatik temaslara, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyaretine dikkat çekti. Türkmenoğlu, ticaret hacminin 7-8 milyar dolardan 30 milyar dolara, turizm rakamlarının ise 4 milyondan 10 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı.

