Google 2025 yılının arama trendlerini duyurdu: Türkiye’de 2025 yılında en çok neler arandı?

Dijital dünyanın nabzını tutan Google, her yıl geleneksel olarak yayımladığı “Yılın Arama Trendleri“ raporu ile 2025 yılının Türkiye’deki en çok merak edilen konularını ve en çok yükselişe geçen aramalarını resmen duyurdu. Peki, Türkiye’de 2025 yılında en çok neler arandı?

Dünyanın en büyük arama motoru Google 2025 yılının en çok aranan kelimeleri listesini paylaştı. Türkiye'nin 2025 Yılının Arama Trendleri listelerinde "Gemini" dikkat çekerken, İstanbulluları derinden etkileyen "İstanbul Depremi" ile ilgili aramalar da listede yer aldı. Peki, Türkiye'de başka en çok neler arandı?

Türkiye'nin 2025 arama trendleri, "aramalar", "isimler", "tarifler", "kaybedilenler", "diziler" ve "filmler" başlıkları altında toplandı.

2025 yılında Türkiye'de yılın arama trendlerine "Gemini", "İstanbul Depremi" damga vururken, isim aramalarında ise "Osimhen", "Fatih Ürek" ve "Sadettin Saran" isimleri dikkat çekti.

İşte Google tarafından paylaşılan 2025 arama trendlerinin tam listesi:

GOOGLE 2025 TÜRKİYE TRENDLERİ

Türkiye'de 2025 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:

Aramalar

Gemini

İstanbul Depremi

Eşref Rüya

Türkiye İspanya

Squid Game

Ferdi Tayfur

Fenerbahçe Benfica

Avrupa Ligi

Türkiye Macaristan

Fenerbahçe Feyenoord

İSİMLER

Osimhen

Fatih Ürek

Sadettin Saran

Leroy Sane

Talisca

Ederson

Alperen Şengün

Sevil Akdağ

Lemina

Diego Carlos

KAYBEDİLENLER

Ferdi Tayfur

Volkan Konak

Nihal Candan

Sırrı Süreyya Önder

Şinasi Yurtsever

Güllü

Ferdi Zeyrek

Edip Akbayram

Ece Gürel

Diogo Jota

DİZİLER

Eşref Rüya

Squid Game

Gassal

Uzak Şehir

Kral Kaybederse

Bahar

Wednesday

Leyla

Prens

Deha

TARİFLER

Spoonful Tarifi

100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi

Lokanta Usulü Beyti Tarifi

Mevlana Çorbası Tarifi

Soğan Dolması Tarifi

Dubai Çikolatası Tarifi

Squid Game Şekeri Tarifi

Tulumba Tatlısı Tarifi

Ev Baklava Tarifi

Dalgona Şekeri Tarifi

FİLMLER

Minecraft

Kadıköy Boğası

Uykucu

F1

Aydede

Karantina

Sihirli Annem

Şampiyonlar

Anka Kuşu'nun Dönüşü

Dengeler

TREND LİSTELERİ NASIL OLUŞTURULUYOR?

Google'ın 2025 Arama Trendleri, Türkiye'de yıl boyunca en çok hangi konuların merak edildiğini ve gündemin nasıl şekillendiğini gözler önüne seriyor. Google Arama sonuçları üzerinden hazırlanan bu listeler, belirli sorgulara yönelik ilginin zaman içindeki yoğunluğunu ölçerek hem dünya genelinde hem de Türkiye'de yapılan aramaları kısmen de olsa analiz ediyor.

Her yıl "en çok arananlar” listesinde büyük değişiklikler yaşanmasa da, trend listeleri bir önceki yıla göre kullanıcı ilgisinin nasıl farklılaştığını anlamada çok daha etkili. Trend belirleme sürecinde, belli bir dönem içinde bir arama teriminin ne kadar yükseliş gösterdiği yüzdesel olarak hesaplanıyor. Böylece o yıl içinde öne çıkan arama eğilimleri daha net şekilde ortaya konuyor.

Tüm bu hesaplamaların sonucunda yayımlanan Google Arama Trendleri, hem dünya çapında hem de ülkeler bazında 2025 yılının hangi başlıklarla geçtiğini özetleyen önemli bir veri kaynağı hâline geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi