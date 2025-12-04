Google 2025 yılının arama trendlerini duyurdu: Türkiye’de 2025 yılında en çok neler arandı?

Dünyanın en büyük arama motoru Google 2025 yılının en çok aranan kelimeleri listesini paylaştı. Türkiye'nin 2025 Yılının Arama Trendleri listelerinde "Gemini" dikkat çekerken, İstanbulluları derinden etkileyen "İstanbul Depremi" ile ilgili aramalar da listede yer aldı. Peki, Türkiye'de başka en çok neler arandı?
Türkiye'nin 2025 arama trendleri, "aramalar", "isimler", "tarifler", "kaybedilenler", "diziler" ve "filmler" başlıkları altında toplandı.
2025 yılında Türkiye'de yılın arama trendlerine "Gemini", "İstanbul Depremi" damga vururken, isim aramalarında ise "Osimhen", "Fatih Ürek" ve "Sadettin Saran" isimleri dikkat çekti.
İşte Google tarafından paylaşılan 2025 arama trendlerinin tam listesi:
GOOGLE 2025 TÜRKİYE TRENDLERİ
Türkiye'de 2025 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:
Aramalar
Gemini
İstanbul Depremi
Eşref Rüya
Türkiye İspanya
Squid Game
Ferdi Tayfur
Fenerbahçe Benfica
Avrupa Ligi
Türkiye Macaristan
Fenerbahçe Feyenoord
İSİMLER
Osimhen
Fatih Ürek
Sadettin Saran
Leroy Sane
Talisca
Ederson
Alperen Şengün
Sevil Akdağ
Lemina
Diego Carlos
KAYBEDİLENLER
Ferdi Tayfur
Volkan Konak
Nihal Candan
Sırrı Süreyya Önder
Şinasi Yurtsever
Güllü
Ferdi Zeyrek
Edip Akbayram
Ece Gürel
Diogo Jota
DİZİLER
Eşref Rüya
Squid Game
Gassal
Uzak Şehir
Kral Kaybederse
Bahar
Wednesday
Leyla
Prens
Deha
TARİFLER
Spoonful Tarifi
100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi
Lokanta Usulü Beyti Tarifi
Mevlana Çorbası Tarifi
Soğan Dolması Tarifi
Dubai Çikolatası Tarifi
Squid Game Şekeri Tarifi
Tulumba Tatlısı Tarifi
Ev Baklava Tarifi
Dalgona Şekeri Tarifi
FİLMLER
Minecraft
Kadıköy Boğası
Uykucu
F1
Aydede
Karantina
Sihirli Annem
Şampiyonlar
Anka Kuşu'nun Dönüşü
Dengeler
TREND LİSTELERİ NASIL OLUŞTURULUYOR?
Google'ın 2025 Arama Trendleri, Türkiye'de yıl boyunca en çok hangi konuların merak edildiğini ve gündemin nasıl şekillendiğini gözler önüne seriyor. Google Arama sonuçları üzerinden hazırlanan bu listeler, belirli sorgulara yönelik ilginin zaman içindeki yoğunluğunu ölçerek hem dünya genelinde hem de Türkiye'de yapılan aramaları kısmen de olsa analiz ediyor.
Her yıl "en çok arananlar” listesinde büyük değişiklikler yaşanmasa da, trend listeleri bir önceki yıla göre kullanıcı ilgisinin nasıl farklılaştığını anlamada çok daha etkili. Trend belirleme sürecinde, belli bir dönem içinde bir arama teriminin ne kadar yükseliş gösterdiği yüzdesel olarak hesaplanıyor. Böylece o yıl içinde öne çıkan arama eğilimleri daha net şekilde ortaya konuyor.
Tüm bu hesaplamaların sonucunda yayımlanan Google Arama Trendleri, hem dünya çapında hem de ülkeler bazında 2025 yılının hangi başlıklarla geçtiğini özetleyen önemli bir veri kaynağı hâline geliyor.
Kaynak: Haber Merkezi