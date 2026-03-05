Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak gözaltına alınan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Sakınan, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
Sakınan, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şadan Sakınan, çıkarıldığı Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.
Örgütün hücre evinde yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, FETÖ üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.
Bu kapsamda, hakkında "FETÖ üyesi olmak" ve iki ayrı "görevi kötüye kullanmak" suçundan yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar gri listesinde" yer alan Şadan Sakınan'ın saklandığı örgüt evi tespit edilmişti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Mart'ta Çankaya Aşağı Öveçler Mahallesi'ndeki örgüt evine düzenlenen operasyonda Sakınan, dolabın arkasındaki bölmede saklandığı yerde gözaltına alınmıştı.
