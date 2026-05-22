Gülistan Doku soruşturmasına firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı

Gülistan Doku davasında hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş’ın daha önce abisi tarafından paylaşılan videolarında, Mustafa Türkay Sonel’in Gülistan Doku’ya “sıktım“ itirafında bulunduğunu beyan etmişti.
Tunceli'de 21 yaşındaki Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada çok kritik bir gelişme yaşandı.
Yaklaşık 6 yıldır "kayıp" olarak aranan Doku ile ilgili ulaşılan yeni deliller doğrultusunda, kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu geniş bir şüpheli ağına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "suç delillerini yok etme" gibi ağır suçlamalarla gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov'un annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Valinin koruma polisi Şükrü Eroğlu ve SIM kart verilerini sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, dönemin Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir yer alıyor.
ABD'DE GÖZALTINA ALINDI
ABD'de bulunan şüpheli Umut Altaş hakkında ise yakalama kararının ardından uluslararası kırmızı bülten süreci başlatılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı.
