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Gülistan Doku soruşturmasında bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca tutuklandı
Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltında bulunan ACA bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 14’e yükseldi.
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Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Dün sabah düzenlenen operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Şüphelilerden güvenlik korucusu F.Ö. "Kasten öldürmeye yardım ile suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklanırken, hafriyat işiyle uğraşan O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, güvenlik korucusu Yılmaz Arslan ve ACA bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca bugün geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Adliyedeki sorgusu biten ACA bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca, 'bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma suçu' ile 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 14'e yükselirken, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve güvenlik korucusunun sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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