Gülistan Doku soruşturmasında dönemin emniyet müdürü ifadeye çağrıldı

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin emniyet müdürü ifadeye çağrıldı
Gülistan Doku dosyasında olayın yaşandığı dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen ifade vermek üzere Erzurum’a çağrıldı. Tanık sıfatı ile bilgisine başvurulan Delen’in ifade işlemlerine başlandı.

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası, 6 yıl sonra yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında dönemin valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı.

Dosyada yeni gelişme yaşandı

Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturmada yıllardır kamuoyunun gündeminden düşmeyen "eksik soruşturma" ve "emniyet ihmali" tartışmaları artık yargı zeminine taşındı. Açık kaynaklara yansıyan ve dosyanın ilk aşamalarında kritik adımların atılmadığı yönündeki iddialar sonrası Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Gündeme gelen iddialar dosyayı yeniden açtırdı

Soruşturmanın ilk günlerinden itibaren kamuoyunda sıkça dile getirilen "dosyada boşluklar var", "bazı kritik detayların üzerine gidilmedi" yönündeki değerlendirmeler, başsavcılığın yeni bir inceleme başlatmasına neden oldu. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının dosyayı geniş çerçevede ele alarak kritik isimlerin ifadelerine başvurduğu öğrenildi.

Dönemin Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Bu kapsamda, olayın yaşandığı dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen'in Erzurum'a çağrıldığı bildirildi. Talimat yazısının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştığı, tebligatın ardından Yılmaz Delen'in Erzurum'a hareket ettiği ve ifade sürecinin bu sabah başlandığı öğrenildi.

Emniyet Müdürü Yılmaz Delen tanık olarak dinlenecek

Dosyanın en çarpıcı yönlerinden biri ise ifadenin hukuki niteliği oldu. Yılmaz Delen, soruşturma kapsamında şimdilik tanık sıfatıyla dinlenecek. Herhangi bir şekilde şüpheli konumda bulunmayan Delen'in, soruşturmanın ilk aşamalarına ilişkin vereceği bilgilerin, yıllardır tartışılan ihmal iddialarını netleştirebileceği değerlendiriliyor.

Soruşturmanın seyrini değiştirebilir

Erzurum'da alınacak bu ifadenin, Gülistan Doku dosyasında bugüne kadar tartışılan birçok başlığı yeniden açabilecek nitelikte olduğu ve soruşturmanın seyrinde belirleyici bir rol oynayabileceği belirtiliyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tanık olarak alacağı dosyada ihmale ilişkin bir eksiklik görürse Yılmaz Delen'in dosyaya şüpheli olarak eklenebileceği iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

